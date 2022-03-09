«Ювентус» нацелился на приобретение Дзаньоло

По данным ilBianconero, «Ювентус» может сделать «Роме» предложение о переходе Николо Дзаньоло.

Стоимость футболиста «Ромы» составляет около 40 миллионов евро. «Ювентус», чтобы сбить трансферную стоимость, может предложить римскому клубу деньги и Уэстона Маккенни в обмен на Дзаньоло.

В этом сезоне Дзаньоло, который недавно восстановился после двух серьезных травм, сыграл 22 матча в составе «Ромы» и забил 2 гола.

Американский полузащитник «Ювентуса» Маккенни выходил на поле в футболке клуба 20 раз и отметился 3 голами.