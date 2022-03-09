«Интер» в стадии подписания нового контракта с Перишичем

«Интер» договорился о зарплате в размере 5 миллионов евро за сезон для нового контракта с Иваном Перишичем, но сторонам еще предстоит согласовать продолжительность потенциальной сделки. Об этом сообщает итальянское новостное агентство FCInterNews.

«Нерадзурри» ведут переговоры о контракте с Перишичем с начала прошлого месяца.

Клуб по-прежнему предлагает контракт только на один год, который включает возможность продления еще на один сезон, в то время как игрок надеется на гарантированное продление на два года.

Следующая встреча по поводу продления контракта назначена на время перерыва на игры сборных.