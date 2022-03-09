«Ювентус» заинтересовался Матиасом Оливейрой

По данным издания Marca, на днях «Ювентус» связался с агентами левого защитника «Хетафе» Матиасом Оливейрой, который проводит сейчас один из лучших сезонов в Ла Лиге.

Ранее была информация, что игрок уже договорился о переходе в итальянский «Наполи». Но для этого неаполитанскому клубу, так же как и «Ювентусу», придется активировать пункт о выкупе в размере 20 миллионов евро, сообщает испанское издание.

«Ювентус» пытается найти замену Алексу Сандро.

Оливейра в этом сезоне провел 22 матча за «Хетафе» и забил 1 гол.