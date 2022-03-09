«Милан» предложил новый контракт Романьоли

Согласно сообщению Sky, «Милан» предложил капитану Алессио Романьоли новый контракт, но «Лацио» также начал переговоры с футболистом.

«Милан» сделал ему предложение, связанное с сокращением зарплаты, но следует отметить, что вскоре итальянский центральный защитник сможет бесплатно перейти в другой клуб. Поэтому «Лацио» также ведет конкретный разговор с игроком.

Романьоли с детства является фанатом «Лацио», несмотря на то, что прошел через молодежную систему их соперников - «Ромы» -клуба, из которого он перешел в «Милан» еще в 2015 году.