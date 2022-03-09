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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» планирует перезаключить контакт с де Лихтом

09 Марта 2022 • 20:32 Комментировать

С самого начала сезона вокруг будущего Маттайса де Лихта в «Ювентусе» ходили всевозможные слухи.

Контракт одного из лучших защитников Европы заканчивается в 2024 году и агент игрока, Мино Райола в какой-то момент заявил, что футболист может продолжить карьеру в каком-то другом клубе.

Но, как сообщает Corriere dello Sport, «Ювентус» планирует переподписать соглашение с голландским защитником.

В этом сезоне де Лихт провел за «Ювентус» 23 матча, в которых забил 2 гола. Всего в составе туринского клуба защитник сыграл в 106 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттайс де Лихт
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