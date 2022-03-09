Клубы Серии А и АПЛ поборются за Берарди

Доменико Берарди может сменить «Сассуоло» на один из английских или итальянских клубов.

27-летний вингер сборной Италии проводит успешный сезон в «Сассуоло», что привлекает к нему всё больше внимания со стороны местных и зарубежных клубов.

Английские «Лестер» и «Арсенал» внимательно следят за Берарди в последние недели, отправляя своих скаутов для оценки уровня итальянца. Интерес также проявляют «Милан» и «Наполи», чьи наставники очень высоко оценивают талант звезды «Сассуоло». Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

Доменико Берарди отметился 12 голами и 14 результативными передачами в 25 встречах текущего розыгрыша Серии А. «Сассуоло» планирует выручить с продажи своего лидера порядка 30 млн евро.