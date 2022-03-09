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Чемпионат Италии. Серия А

Клубы Серии А и АПЛ поборются за Берарди

09 Марта 2022 • 20:23 Комментировать
Салернитана
...
Сассуоло
4.10 4.05 1.78
12.03 17:00

Доменико Берарди может сменить «Сассуоло» на один из английских или итальянских клубов.

27-летний вингер сборной Италии проводит успешный сезон в «Сассуоло», что привлекает к нему всё больше внимания со стороны местных и зарубежных клубов.

Английские «Лестер» и «Арсенал» внимательно следят за Берарди в последние недели, отправляя своих скаутов для оценки уровня итальянца. Интерес также проявляют «Милан» и «Наполи», чьи наставники очень высоко оценивают талант звезды «Сассуоло». Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

Доменико Берарди отметился 12 голами и 14 результативными передачами в 25 встречах текущего розыгрыша Серии А. «Сассуоло» планирует выручить с продажи своего лидера порядка 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лестер Арсенал Лондон Наполи Сассуоло Доменико Берарди
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САЛЕРНИТАНА САССУОЛО
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