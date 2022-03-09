«Милан» может продать Балло-Туре

Защитник «Милана» Фоде Балло-Туре может быть продан в летнее трансферное окно.

У сенегальского футболиста было несколько провальных выступлений в этом сезоне. Тренер клуба Пиоли предпочитает сейчас использовать на этой позиции Флоренци, поэтому продажа защитника стала бы оптимальным вариантов для «Милана».

В этом сезоне 25-летний футболист провел 9 матчей в Серии А и 2 в Лиге чемпионов, почти во всех выходил на замену. Transfermarkt указывает рыночную стоимость, которая составляет около 5 миллионов евро.

В Италии интерес к игроку проявляют «Болонья» и «Салернитана».