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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может продать Балло-Туре

09 Марта 2022 • 18:53 Комментировать

Защитник «Милана» Фоде Балло-Туре может быть продан в летнее трансферное окно.

У сенегальского футболиста было несколько провальных выступлений в этом сезоне. Тренер клуба Пиоли предпочитает сейчас использовать на этой позиции Флоренци, поэтому продажа защитника стала бы оптимальным вариантов для «Милана».

В этом сезоне 25-летний футболист провел 9 матчей в Серии А и 2 в Лиге чемпионов, почти во всех выходил на замену. Transfermarkt указывает рыночную стоимость, которая составляет около 5 миллионов евро.

В Италии интерес к игроку проявляют «Болонья» и «Салернитана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фоде Балло-Туре
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