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Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Аталанты» рассказал об атмосфере в команде

09 Марта 2022 • 17:02 Комментировать

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон рассказал о том, как ситуация на территории Украины влияет на атмосферу в команде. По его словам, футболистам приходится не просто.

В составе команды выступают украинец Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук.

Де Рон заявил, что он не может говорить за самих футболистов, однако определенные трудности они испытывают. По его словам, игроки в раздевалке стараются как-нибудь помочь Малиновскому, семья которого находится на территории Украины.

Полузащитник также выразил надежду на то, что Малиновский, несмотря на сложившуюся ситуацию, сможет продолжить играть не прежнем уровне.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Руслан Малиновский
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