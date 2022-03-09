Игрок «Аталанты» рассказал об атмосфере в команде

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон рассказал о том, как ситуация на территории Украины влияет на атмосферу в команде. По его словам, футболистам приходится не просто.

В составе команды выступают украинец Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук.

Де Рон заявил, что он не может говорить за самих футболистов, однако определенные трудности они испытывают. По его словам, игроки в раздевалке стараются как-нибудь помочь Малиновскому, семья которого находится на территории Украины.

Полузащитник также выразил надежду на то, что Малиновский, несмотря на сложившуюся ситуацию, сможет продолжить играть не прежнем уровне.