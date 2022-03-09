Бернардески может покинуть «Ювентус»

«Ювентус» предложил Федерико Бернардески новый контракт на три года с сокращением зарплаты на 30%. Об этом сообщает журналист Никола Скира в своём «Твиттере».

По информации источника, итальянцу не нравятся такие условия, так что летом он может поменять клуб в качестве свободного агента. Представитель игрока уже начал предлагать своего клиента английским клубам.

В текущем сезоне 28-летний вингер принял участие в 24 матчах за «старую синьору», в которых забил один мяч и отдал шесть голевых передач. Цена игрока по Transfermarkt составляет €15 млн.