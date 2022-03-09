«Аталанта» может усилиться нападающим «Шахтёра»

«Аталанта» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Шахтёра» Фернандо. Об этом в своём «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, контракт с 23-летним бразильцем хотят подписать до июня. В нападающем видят краткосрочную замену основному форваду Дувану Запате, который травмирован до мая.

В текущем сезоне Фернандо провёл за «Шахтёр» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

Цена игрока на Transfermarkt составляет €3 млн.