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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» может усилиться нападающим «Шахтёра»

09 Марта 2022 • 09:20 Комментировать

«Аталанта» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Шахтёра» Фернандо. Об этом в своём «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, контракт с 23-летним бразильцем хотят подписать до июня. В нападающем видят краткосрочную замену основному форваду Дувану Запате, который травмирован до мая.

В текущем сезоне Фернандо провёл за «Шахтёр» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

Цена игрока на Transfermarkt составляет €3 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Шахтёр Донецк
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