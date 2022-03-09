Перин, Де Шильо и Куадрадо останутся в «Ювентусе»

Трое игроков «Ювентуса» близки к тому, чтобы подписать с клубом новые соглашения.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Маттиа Перин на желает остаться в Турине. Он готов на снижение зарплаты с 2,5 до 1,5-1,8 миллионов евро в год.

Также клуб желает сохранить защитника Маттиа Де Шильо. Источник сообщает, что футболист оказался полезным после возвращения в клуб Массимилиано Аллегри и также готов заключить новый контракт с понижением зарплаты.

Наконец еще один источник сообщает, что Хуан Куадрадо договорился с клубом о новом двухлетнем соглашении с возможностью продлить его на третий год.