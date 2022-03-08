«Венеция» не будет выкупать Кальдару у «Милана»

«Венеция» не намерена использовать свой опцион на выкуп Маттиа Кальдары у «Милана», сообщает TMW.

Калдара показал себя важным лидером для «Венеции» после их возвращения в Серию А, продемонстрировав свой опыт в высшем дивизионе, но сейчас клуб отчаянно борется за выживание в Серии А, что повлияет на трансферную политику команды.

В настоящее время на счету футболиста 22 игры, 1 гол и 1 передача, и считается, что он полностью продемонстрировал, что может играть ведущую роль в высшем дивизионе.

Сообщается также, что в услугах игрока может быть заинтересован «Торино».