«Милан» хочет продлить контракт с Калулу

Руководство «Милана» завершает переговоры с агентом защитника Пьера Калулу по поводу продления контракта.

Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано до 2026 года. При этом зарплата футболиста вырастет вдвое – с 500 тысяч евро в год до 1 миллиона, не считая бонусов.

Калулу, чья стоимость оценивается в 20 миллионов евро, сейчас является основным центральным защитником клуба. В «Милане» особо отмечают профессионализм игрока.

Калулу пришел в «Милан» из «Лиона» летом 2020 года всего за 480 тысяч евро.