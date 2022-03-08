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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет продлить контракт с Калулу

08 Марта 2022 • 22:12 Комментировать

Руководство «Милана» завершает переговоры с агентом защитника Пьера Калулу по поводу продления контракта.

Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано до 2026 года. При этом зарплата футболиста вырастет вдвое – с 500 тысяч евро в год до 1 миллиона, не считая бонусов.

Калулу, чья стоимость оценивается в 20 миллионов евро, сейчас является основным центральным защитником клуба. В «Милане» особо отмечают профессионализм игрока.

Калулу пришел в «Милан» из «Лиона» летом 2020 года всего за 480 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калулу
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