«Милан» склоняется к выкупу Флоренци

«Милан» всерьез склоняется к покупке защитника «Ромы» Алессандро Флоренци на постоянной основе, сообщает SempreMilan.it.

Сейчас футболист находится в миланском клубе на правах аренды. «Милан» имеет опцию в возможности выкупа его за 4,5 миллиона евро, несмотря на то, что тренер «Ромы» Жозе Моуриньо желал бы видеть футболиста в составе своей команды.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал «зеленый свет» на совершение этой сделки.

В этом сезоне Серии А 30-летний защитник сыграл 19 матчей в составе «Милана» и забил 1 гол.