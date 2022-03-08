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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» склоняется к выкупу Флоренци

08 Марта 2022 • 19:25 Комментировать

«Милан» всерьез склоняется к покупке защитника «Ромы» Алессандро Флоренци на постоянной основе, сообщает SempreMilan.it.

Сейчас футболист находится в миланском клубе на правах аренды. «Милан» имеет опцию в возможности выкупа его за 4,5 миллиона евро, несмотря на то, что тренер «Ромы» Жозе Моуриньо желал бы видеть футболиста в составе своей команды.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал «зеленый свет» на совершение этой сделки.

В этом сезоне Серии А 30-летний защитник сыграл 19 матчей в составе «Милана» и забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Алессандро Флоренци
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