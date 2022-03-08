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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер попал в сферу интересов «Интера»

08 Марта 2022 • 18:43 Комментировать

«Интер» является главным претендентом на покупку бразильского защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает итальянской издание Tuttosport.

Клуб видит в нем замену Стефану де Врею, если тот покинет команду летом.

В борьбу за 24-летнего игрока также ввязался «Милан». Основной целью «россонери» является Свен Ботман, стоимость которого составляет 30 миллионов евро. Но если «Милан» не сможет приобрести игрока «Лилля», они будут делать ставку на Бремера, который может обойтись им всего в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Торино Глейсон Бремер
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