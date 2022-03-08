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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов продлить контракт с Индзаги

08 Марта 2022 • 12:26 Комментировать

Боссы миланского «Интера» очень довольны работой Симоне Индзаги, так что вскоре с итальянским специалистом будет подписано новое соглашение.

По информации Gazzetta dello Sport, руководство миланской команды собирается предложить Индзаги контракт до лета 2024 года с возможностью продления на ещё один сезон. Напомним, что Симоне возглавил «Интер» летом прошлого года. До этого специалист тренировал римский «Лацио».

На данный момент миланский клуб занимает вторую строчку в итальянском чемпионате и на два очка отстаёт от «Милана». Стоит отметить, что у «Интера» ещё есть один матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Симоне Индзаги
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