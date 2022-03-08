Батистута: Нынче в Серии А будет непредсказуемая борьба за титул

Известный экс-форвард Габриэль Батистута поделился с журналистами своим мнением по поводу чемпионской гонки в итальянском чемпионате.

Батистута сказал, что нынче даже сложно назвать фаворита в борьбе за титул, так как в этом сезоне в Серии А просто нет команды, которая была бы на голову сильнее остальных. Габриэль отметил, что борьба за чемпионство будет непредсказуемой, так что даже туринский «Ювентус» вполне ещё может выиграть скудетто.

Напомним, что на данный момент лидером Серии А является «Милан». Следом идут миланский «Интер» и «Наполи». «Ювентус» занимает четвёртую строчку.