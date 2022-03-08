Мертенс может покинуть «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может уйти из клуба в конце сезона в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист Никола Скира в своём «Твиттере».

По информации источника, «Наполи» до сих пор не предложил 34-летнему бельгийцу новый контракт, так что Мертенс может начать переговоры с другими клубами.

Бельгиец выступает за неаполитанцев с 2013 года, когда его купили у голландского «ПСВ» за €9,48 млн. С тех пор он провёл за клуб 388 матчей, забил 144 мяча и отдал 89 голевых передач, тем самым став любимцем местной публики.

В текущем сезоне на счету форварда 28 матчей, в которых он девять раз поражал ворота соперников и отдал одну голевую передачу. Цена игрока по Transfermarkt €5 млн.