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Чемпионат Италии. Серия А

Мертенс может покинуть «Наполи»

08 Марта 2022 • 09:38 Комментировать

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может уйти из клуба в конце сезона в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист Никола Скира в своём «Твиттере».

По информации источника, «Наполи» до сих пор не предложил 34-летнему бельгийцу новый контракт, так что Мертенс может начать переговоры с другими клубами.

Бельгиец выступает за неаполитанцев с 2013 года, когда его купили у голландского «ПСВ» за €9,48 млн. С тех пор он провёл за клуб 388 матчей, забил 144 мяча и отдал 89 голевых передач, тем самым став любимцем местной публики.

В текущем сезоне на счету форварда 28 матчей, в которых он девять раз поражал ворота соперников и отдал одну голевую передачу. Цена игрока по Transfermarkt €5 млн.

 

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Наполи Дрис Мертенс
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