«Интер» не хочет отпускать Лаутаро и Корреа в сборную Аргентины

«Интер» надеется убедить Аргентинскую футбольную ассоциацию не выбирать Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа для отборочных матчей Чемпионата мира в Аргентине в конце марта.

«Нерадзурри» сыграют с «Ювентусом» в Серии А 3 апреля, и они предпочли бы, чтобы аргентинские игроки были хорошо подготовлены к игре с «бьянконери».

Согласно Tuttosport, «Интер» хочет встретиться с аргентинскими официальными лицами, чтобы они могли оставить Лаутаро и Корреа в Италии. Они попытаются обосновать свою позицию тем, что Аргентина уже прошла квалификацию на ЧМ-2022, а результаты двух оставшихся матчей не будут иметь большого значения.

Аргентина примет Венесуэлу 26 марта, а через четыре дня сыграет в Эквадоре.