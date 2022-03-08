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Чемпионат Италии. Серия А

Удоги заинтересовал «Наполи» и «Ювентус»

08 Марта 2022 • 00:12 Комментировать

Защитник «Удинезе» произвел впечатление на итальянских грандов.

Сейчас Дестини Удоги играет за «Удинезе». По словам Николе Шира, эксперта издания Il Giornale, Удоги заинтересовал такие клубы, как «Наполи», «Ювентус» и «Аталанта». Все три клуба следят за его ростом и впечатлены его выступлениями в этом сезоне.

В 23 матчах Серии А крайний защитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

В настоящее время 20-летний игрок представляет сборную Италии на молодежном уровне, но в будущем может соблазнить перспективой выступать за сборную Нигерии.

Защитник считается одним из самых перспективных игроков Серии А.ся

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Удинезе Аталанта Наполи
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