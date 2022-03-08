Саншеш уже практически договорился с «Миланом»

Мы уже сообщали о том, что один из главных героев чемпионата Европы 2016 года Ренату Саншеш очень интересен «Милану», который рассматривает его в качестве альтернативы для Франка Кесси.

Как уточняет итальянский репортер Даниэле Лонго, сделка уже, что называется, «на мази» - клуб уже договорился с ним об условиях личного контракта, осталось утрясти некоторые детали сделки с «Лиллем», в составе которого Саншеш между делом успел стать чемпионом Франции.

Ранее португалец выступал за «Баварию», но там его карьера не заладилась. В «Лилль» он перебрался в 2019 году, в текущем сезоне на его счету один гол в семнадцати матчах.