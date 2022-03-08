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Чемпионат Италии. Серия А

Саншеш уже практически договорился с «Миланом»

08 Марта 2022 • 00:07 Комментировать
Милан
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Эмполи
1.37 4.90 8.50
12.03 22:45

Мы уже сообщали о том, что один из главных героев чемпионата Европы 2016 года Ренату Саншеш очень интересен «Милану», который рассматривает его в качестве альтернативы для Франка Кесси.

Как уточняет итальянский репортер Даниэле Лонго, сделка уже, что называется, «на мази» - клуб уже договорился с ним об условиях личного контракта, осталось утрясти некоторые детали сделки с «Лиллем», в составе которого Саншеш между делом успел стать чемпионом Франции.

Ранее португалец выступал за «Баварию», но там его карьера не заладилась. В «Лилль» он перебрался в 2019 году, в текущем сезоне на его счету один гол в семнадцати матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2022
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МИЛАН ЭМПОЛИ
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