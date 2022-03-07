Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предложил контракт Дибале

07 Марта 2022 • 23:07 Комментировать

Зарплата будет составлять 7,5 миллион евро в год, контракт рассчитан до лета 2027 года.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, «Интер» намерен опередить «Барселону» в борьбе за аргентинскую звезду «Ювентуса».

Контракт 28-летнего Дибалы с туринским клубом заканчивается этим летом и стороны пока не могут прийти к общему соглашению. Ситуацией воспользовался «Интер», который уже предложил Дибале зарплату, которая выше той, что ему обещают в Турине.

Аргентинец провел в «Ювентусе» семь лет. В этом сезоне в 27 матчах он забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Барселона Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
23:44 · Италия. Серия А
Перишич восстановился после травмы
23:07 · Италия. Серия А
«Интер» предложил контракт Дибале
22:07 · Италия. Серия А
«Интер» включился в борьбу за Луиса Суареса
21:44 · Италия. Серия А
«Милан» интересуются Казале
21:02 · Италия. Серия А
«Милан» – лидер среди клубов топ-5 лиг по заработанным пенальти за последние 15 лет
20:49 · Италия. Серия А
Сакки: «Милан» может сохранить лидерство в Серии А до конца сезона»
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» заинтересовался Ориги
18:47 · Италия. Серия А
Сакки разочарован в Инсинье, но хвалит Осимхена
15:56 · Италия. Серия А
Спаллетти не планирует уходить из «Наполи»
14:08 · Италия. Серия А
Кришито не перейдет в «Торонто» в марте
12:03 · Италия. Серия А
Влахович был признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале
09:35 · Италия. Серия А
Пиоли: «Фаворитом в борьбе за чемпионство по-прежнему остаётся «Интер»
09:18 · Италия. Серия А
Аллегри просит боссов «Ювентуса» подписать защитника «Кальяри»
08:33 · Италия. Серия А
Пиоли о Жиру: Нам нужны были такие профессионалы
07:17 · Италия. Серия А
Кришито останется в «Дженоа» до конца сезона
Все новости
Рекомендуем