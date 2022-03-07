«Интер» предложил контракт Дибале

Зарплата будет составлять 7,5 миллион евро в год, контракт рассчитан до лета 2027 года.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, «Интер» намерен опередить «Барселону» в борьбе за аргентинскую звезду «Ювентуса».

Контракт 28-летнего Дибалы с туринским клубом заканчивается этим летом и стороны пока не могут прийти к общему соглашению. Ситуацией воспользовался «Интер», который уже предложил Дибале зарплату, которая выше той, что ему обещают в Турине.

Аргентинец провел в «Ювентусе» семь лет. В этом сезоне в 27 матчах он забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.