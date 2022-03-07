«Милан» интересуются Казале

«Милан» проявил интерес к Николо Казале из «Вероны», говорится в сообщении Calciomercato.

Ранее сообщалось, что молодой центральный защитник также попал в сферу интересов «Лацио».

В январское трансферное окно несколько клубов уже делали предложение «Вероне» о покупке Казале. В их числе был и «Милан», который отчаянно пытался заполучить центрального защитника.

На днях «Милан» запросил у «Вероны» информацию об условиях возможной сделке. Сообщается, что в итальянском гранде давно следят за прогрессом молодого футболиста. Ожидается, что летом за него развернется настоящая борьба.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Казале оценивается в 4 миллиона евро.