«Милан» – лидер среди клубов топ-5 лиг по заработанным пенальти за последние 15 лет

Итальянский «Милан» возглавляет список команд, чаще всех зарабатывающих пенальти в рамках топ-5 чемпионатов Европы за последние 15 лет.

С начала сезона 2006-07 футболисты «россонери» заработали 149 одиннадцатиметровых – больше всех в пяти сильнейших лигах Европы. На втором месте расположился другой итальянский коллектив – «Лацио» (133), третья строчка у мадридского «Реала» (132). В пятёрке лидеров также «Рома» (130) и каталонская «Барселона» (129). Данные представлены Opta.

В текущем розыгрыше Серии А «Милану» удалось заработать 8 пенальти, из которых было реализовано лишь 5.