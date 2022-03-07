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Чемпионат Италии. Серия А

Кришито не перейдет в «Торонто» в марте

07 Марта 2022 • 14:08 Комментировать
Специя
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Кальяри
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12.03 17:00
 Защитник «Дженова» Доминико Кришито отказался переходить в клуб МЛС «Торонто» в марте нынешнего года, сообщает Sky Sports. 
 Ранее сообщалось, что экс-игрок «Зенита» договорился с канадским клубом в феврале о мартовском переходе, однако решил не спешить, поскольку его нынешний клуб «Дженоа» борется за выживание в итальянской Серии А. По этой причине защитник захотел помочь команде в столь трудный период. 
 В текущем сезоне чемпионата Италии Кришито провел 15 встреч, в которых забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу. В период с 2012 по 2018 годы итальянец выступал за санкт-петербуржский «Зенит». В футболке команды с берегов Невы Кришито провел 155 матчей, забив в них 15 голов. Также игрок имеет опыт выступлений за сборную Италии.  
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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Торонто Доменико Кришито
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