Кришито не перейдет в «Торонто» в марте

Защитник «Дженова» Доминико Кришито отказался переходить в клуб МЛС «Торонто» в марте нынешнего года, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Зенита» договорился с канадским клубом в феврале о мартовском переходе, однако решил не спешить, поскольку его нынешний клуб «Дженоа» борется за выживание в итальянской Серии А. По этой причине защитник захотел помочь команде в столь трудный период.

В текущем сезоне чемпионата Италии Кришито провел 15 встреч, в которых забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу. В период с 2012 по 2018 годы итальянец выступал за санкт-петербуржский «Зенит». В футболке команды с берегов Невы Кришито провел 155 матчей, забив в них 15 голов. Также игрок имеет опыт выступлений за сборную Италии.