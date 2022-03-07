Влахович был признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале

Молодой сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович сразу же стал одним из лидеров туринской команды и заслужил любовь болельщиков.

Как сообщает пресс-служба «старой синьоры», 22-летний сербский футболист был назван лучшим игроком туринской команды по итогам февраля месяца. Стоит отметить, что Влахович провёл в прошлом месяце в составе «Ювентуса» шесть поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

В «Ювентус» Душан Влахович перебрался этой зимой из «Фиорентины», за которую выступал с 2018 года.