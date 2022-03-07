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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри просит боссов «Ювентуса» подписать защитника «Кальяри»

07 Марта 2022 • 09:18 Комментировать

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри просит руководителей туринской команды летом подписать контракт с молодым итальянским защитником «Кальяри» Раулем Беллановой.

По информации портала Goal.com, тренер «старой синьоры» просит боссов «Ювентуса» заполучить 21-летнего итальянского футболиста, который в данный момент на правах аренды выступает за «Кальяри». Стоит отметить, что права на игрока принадлежат французскому клубу «Бордо». За Белланову туринцы могут выложить около десяти миллионов евро.

В этом сезоне Рауль Белланова провёл в итальянской лиге 21 матч. Защитник отметился одним голом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кальяри Серия А Рауль Белланова
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