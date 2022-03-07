Кришито останется в «Дженоа» до конца сезона

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито внезапно передумал уходить в «Торонто» прямо сейчас, несмотря на то, что ранее он буквально порывался перебраться в Канаду поскорее. Почему бывший защитник питерского «Зенита» так быстро изменил свое мнение - загадка. Возможно, ему захотелось помочь своей команде спасти место в Серии А, ведь дела «грифонов» идут совсем неважно - по потерянным очкам «Дженоа» занимает последнее место в турнирной таблице.

Доменико Кришито выступает в «Дженоа» с 2018 года, но в текущем сезоне он из-за травмы сыграл только в пятнадцати матчах, забив при этом пять мячей.