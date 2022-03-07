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Чемпионат Италии. Серия А

Впервые в текущем сезоне Влахович не нанёс ни одного удара по воротам соперника

07 Марта 2022 • 00:44 Комментировать
Ювентус
1:0
Специя
окончен

Туринский «Ювентус» переиграл «Специю», но получилось это скромно - все решил лишь один гол, забитый Моратой в середине первого тайма. Совершенно незаметен был в этой игре сербский нападающий и лучший бомбардир чемпионата Душан Влахович, который за всю игру не нанес ни одного удара по воротам аутсайдера чемпионата Италии. Такое с ним случилось впервые за весь сезон, в котором он сыграл уже двадцать шесть матчей в чемпионате.

Напомним, что до января Влахович выступал за «Фиорентину», затем перебрался в «Ювентус» за сумму в 70 миллионов евро. На его счету - двадцать голов в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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окончен Ювентус 1:0 Специя 1.25 5.70 14.00
окончен Наполи 0:1 Милан 2.15 3.25 3.60
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