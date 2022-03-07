Впервые в текущем сезоне Влахович не нанёс ни одного удара по воротам соперника

Туринский «Ювентус» переиграл «Специю», но получилось это скромно - все решил лишь один гол, забитый Моратой в середине первого тайма. Совершенно незаметен был в этой игре сербский нападающий и лучший бомбардир чемпионата Душан Влахович, который за всю игру не нанес ни одного удара по воротам аутсайдера чемпионата Италии. Такое с ним случилось впервые за весь сезон, в котором он сыграл уже двадцать шесть матчей в чемпионате.

Напомним, что до января Влахович выступал за «Фиорентину», затем перебрался в «Ювентус» за сумму в 70 миллионов евро. На его счету - двадцать голов в текущем сезоне.