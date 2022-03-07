Маккенни потерян для «Ювентуса» до конца сезона

К сожалению, сезон для американского футболиста Уэстона Маккенни закончен - из-за травмы он не сможет выступать как минимум до лета. Американский полузащитник травмировался в игре Лиги чемпионов с «Вильярреалом», в котором команды забили друг другу по голу и вскоре снова будут выяснять отношения.

Как выяснилось, 23-летний игрок сломал плюсневую кость. О том, что играть в текущем сезоне он уже не сможет, сообщил общественности посредством своего «Твиттера» итальянский журналист Фабрицио Романо. В текущем сезоне на счету Маккенни три гола в девятнадцати сыгранных матчах чемпионата Италии.