Аллегри: «Иногда успех бывает выстраданным»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри согласен с тем, что «Ювентус» провел не лучший свой матч против «Специи», но считает, что побеждать порой таким невыразительным образом также полезно. Забив в середине первого тайма, во второй части игры туринцы действовали крайне пассивно.

- Иногда для общей победы нужны и такие вот, выстраданные успехи. Во втором тайме мы смотрелись, конечно, чуть уставшими. Но с нашим количеством травмированных я и не мог требовать от футболистов большего. Добыли три очка - и хорошо, такие матчи часто в итоге и приводят к победам в чемпионате, - заявил Аллегри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.