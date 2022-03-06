Подтвердился интерес «Барселоны» к Кулибали

Подтверждается интерес каталонской «Барселоны» к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, который ровно месяц тому назад стал победителем Кубка африканских наций в составе сборной Сенегала. О том, что главный тренер «блауграны» Хави заинтересован в услугах сенегальского защитника, сообщает El Nacional. Переговоры на эту тему уже идут. Для «Барселоны»

Кулибали может стать заменой как для Херарда Пике, так и для Рональда Араухо - Пике может вскоре закончить карьеру, а Араухо может покинуть клуб из-за интереса к нему со стороны английских клубов.

Кулибали выступает в составе «Наполи» с 2014 года.