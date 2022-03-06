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Чемпионат Италии. Серия А

Подтвердился интерес «Барселоны» к Кулибали

06 Марта 2022 • 23:26 Комментировать

Подтверждается интерес каталонской «Барселоны» к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, который ровно месяц тому назад стал победителем Кубка африканских наций в составе сборной Сенегала. О том, что главный тренер «блауграны» Хави заинтересован в услугах сенегальского защитника, сообщает El Nacional. Переговоры на эту тему уже идут. Для «Барселоны»

Кулибали может стать заменой как для Херарда Пике, так и для Рональда Араухо - Пике может вскоре закончить карьеру, а Араухо может покинуть клуб из-за интереса к нему со стороны английских клубов.

Кулибали выступает в составе «Наполи» с 2014 года.

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Барселона Наполи Калиду Кулибали Трансферы футбола - лето 2022
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