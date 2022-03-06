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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Мораты принёс «Ювентусу» скромную победу над аутсайдером

06 Марта 2022 • 21:59 Комментировать
Ювентус
1:0
Специя
окончен

Туринский «Ювентус» верен в себе и продолжает побеждать в типичном для Массимилиано Аллегри стиле - с минимальным счетом. В этот раз туринцы одолели дома «Специю» благодаря голу Альваро Мораты в середине первого тайма. Повторять январских ошибок «Милана», который также забил «Специи», но затем пропустил дважды, они не стали, малой кровью доведя игру до нужного результата.

«Ювентус» продолжает укрепляться на четвертой позиции, и сегодня у него будет шанс приблизиться к конкурентам - «Наполи» и «Милан» встречаются между собой и кто-то обязательно потеряет очки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Специя
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окончен Венеция 1:4 Сассуоло 3.35 3.45 2.17
окончен Фиорентина 1:1 Верона 1.98 3.55 3.80
окончен Болонья 0:0 Торино 2.95 3.15 2.55
окончен Ювентус 1:0 Специя 1.25 5.70 14.00
Идет 14 минута Наполи 0:0 Милан 2.16 3.65 3.30
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Сегодня, 06 Марта
22:15 · Италия. Серия А
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