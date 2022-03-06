Горе для поклонников «Лацио» - в возрасте 76 лет ушел капитан чемпионской команды образца 1974 года

Печальная новость из стана «Лацио» - в возрасте 76 лет скончался экс-защитник Джузеппе «Пино» Уилсон, капитан первого чемпионского «Лацио» образца 1974 года. Тогда римский клуб впервые в своей истории выиграл «скудетто», и повторил этот успех лишь в 2000 году (эти два титула - единственные в истории клуба).

Вилсон родился в Англии в 1945 году, в «Лацио» начал выступать в 1971 и провел в клубе почти десять лет. вплоть до 1980. За все это время он провел в составе клуба 392 матча, забив шесть голов. Успел провести три матча в составе итальянской сборной в 1974 году, в том числе сыграть на чемпионате мира в Германии. Причиной смерти Джузеппе стал инсульт.