Скамакка согласился на предложение «Интера»

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка в следующем сезоне наденет футболку «Интера», хотя им интересовались также и «Наполи» с «Миланом». Как уточняет La Gazzetta Dello Sport, Скамакка согласился на условия «нерадзурри», хотя конкретика пока что не сообщается.

Скамакка, которому двадцать три года, начал выступать за «Сассуоло» в 2017 году, но при этом успел побывать в аренде в разных клубах, в том числе и в Нидерландах, в «Зволле». В прошлом году дебютировал в составе итальянской сборной. В текущем сезоне Скамакка забил уже десять голов в чемпионате - вместе с Берарди (также десять голов) он является основной ударной силой клуба.