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Чемпионат Италии. Серия А

Скамакка согласился на предложение «Интера»

06 Марта 2022 • 21:40 Комментировать

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка в следующем сезоне наденет футболку «Интера», хотя им интересовались также и «Наполи» с «Миланом». Как уточняет La Gazzetta Dello Sport, Скамакка согласился на условия «нерадзурри», хотя конкретика пока что не сообщается.

Скамакка, которому двадцать три года, начал выступать за «Сассуоло» в 2017 году, но при этом успел побывать в аренде в разных клубах, в том числе и в Нидерландах, в «Зволле». В прошлом году дебютировал в составе итальянской сборной. В текущем сезоне Скамакка забил уже десять голов в чемпионате - вместе с Берарди (также десять голов) он является основной ударной силой клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Джанлука Скамакка Трансферы футбола - лето 2022
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окончен Ювентус 1:0 Специя 1.25 5.70 14.00
Идет 14 минута Наполи 0:0 Милан 2.16 3.65 3.30
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