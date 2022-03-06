«Ювентус» объявил состав на матч со «Специей»

В матче двадцать восьмого тура высшей лиги итальянского чемпионата. Серии А, туринский «Ювентус» примет в домашних условиях гостей из «Специи», которые в январе обыграли в гостях «Милан». Накануне матча главный тренер туринского гранда Массимилиано Аллегри объявил состав на игру. Ниже можно ознакомиться со стартовым составом «Ювентуса».

«Ювентус»: Щенсны, ле Лигт, Данило, Пеллегрини, Ругани, Артур. Рабьо, Локателли, Влахович, Мората, Куадрадо.

Запасные: Перин. Пинсольо, Страмаччони, Бернардески, Миретти, Кин, Аке, Суле.