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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» объявил состав на матч со «Специей»

06 Марта 2022 • 19:13 Комментировать
Ювентус
...
Специя
1.25 5.70 14.00
Через 0 ч. 7 мин.

В матче двадцать восьмого тура высшей лиги итальянского чемпионата. Серии А, туринский «Ювентус» примет в домашних условиях гостей из «Специи», которые в январе обыграли в гостях «Милан». Накануне матча главный тренер туринского гранда Массимилиано Аллегри объявил состав на игру. Ниже можно ознакомиться со стартовым составом «Ювентуса».

«Ювентус»: Щенсны, ле Лигт, Данило, Пеллегрини, Ругани, Артур. Рабьо, Локателли, Влахович, Мората, Куадрадо.

Запасные: Перин. Пинсольо, Страмаччони, Бернардески, Миретти, Кин, Аке, Суле.

Встреча начнется в 20 часов по московскому времени, онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.
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ЮВЕНТУС СПЕЦИЯ
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окончен Фиорентина 1:1 Верона 1.98 3.55 3.80
окончен Болонья 0:0 Торино 2.95 3.15 2.55
06.03  20:00 Ювентус ... Специя 1.28 5.80 11.00
06.03  22:45 Наполи ... Милан 2.16 3.65 3.30
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