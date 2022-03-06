«Интер» может предложил контракт Дибале

Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания Пауло Дибалы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источников, гендиректор команды планирует в ближайшее время встретиться с представителем футболиста, который, как сообщают СМИ, находится в Турине.

«Интер» может предложить нападающему контракт на пять лет с зарплатой в размере 7,5 миллионов евро. В то же время «Ювентус», за который Дибала выступает сейчас, предлагает игроку соглашение на три года с зарплатой в семь миллионов.

Ранее появились слухи о том, что туринцы могут урезать игроку зарплату из-за его частных травм.