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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может предложил контракт Дибале

06 Марта 2022 • 12:36 Комментировать

Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания Пауло Дибалы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источников, гендиректор команды планирует в ближайшее время встретиться с представителем футболиста, который, как сообщают СМИ, находится в Турине.

«Интер» может предложить нападающему контракт на пять лет с зарплатой в размере 7,5 миллионов евро. В то же время «Ювентус», за который Дибала выступает сейчас, предлагает игроку соглашение на три года с зарплатой в семь миллионов.

Ранее появились слухи о том, что туринцы могут урезать игроку зарплату из-за его частных травм.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Пауло Дибала
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