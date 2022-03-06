«Ювентус» может снизить зарплату Дибалы из-за его частых травм

Руководство туринского «Ювентуса» решило пересмотреть условия контракта Пауло Дибалы. Представители клуба обеспокоены тем, что аргентинский нападающий часто получает травмы.

С начала текущего сезона Дибала уже шесть раз травмировался, что беспокоит руководство «Ювентуса». По информации football-italia, аргентинцу могут снизить зарплату, чтобы снизить нагрузку на клубный бюджет.

Отметим, что агент Дибалы уже прилетел в Турин для того, чтобы обсудить с представителями команды возможность подписания нового соглашения.

Действующий контракт футболиста с туринским клубом заканчивается летом 2022 года.