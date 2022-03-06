Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри похвалил своих подопечных за успех в матче с «Кальяри» - столичная команда забила три безответных мяча после того, как не могла выиграть в двух предыдущих матчах. Впрочем, наставник «Лацио» считает, что его команда играет хорошо уже давно, даже если это не всегда отражается на результате.- Я доволен, но если кто-то не смотрит матчи «Лацио», то мы хорошо играем с декабря, просто часто встречались с командами, которые не позволяли выиграть, командами высокого уровня. Бывает так, что результаты не соответствуют выступлениям, и тогда винят обычно выступления. К сожалению, мы потеряли много очков из-за мелких деталей, работа над которыми заняла много времени, но мы растем, - заявил Сарри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.
Сарри: «Мы уже давно хорошо играем»
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