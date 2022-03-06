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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Мы уже давно хорошо играем»

06 Марта 2022 • 06:55 Комментировать
Кальяри
0:3
Лацио
окончен

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри похвалил своих подопечных за успех в матче с «Кальяри» - столичная команда забила три безответных мяча после того, как не могла выиграть в двух предыдущих матчах. Впрочем, наставник «Лацио» считает, что его команда играет хорошо уже давно, даже если это не всегда отражается на результате.

- Я доволен, но если кто-то не смотрит матчи «Лацио», то мы хорошо играем с декабря, просто часто встречались с командами, которые не позволяли выиграть, командами высокого уровня. Бывает так, что результаты не соответствуют выступлениям, и тогда винят обычно выступления. К сожалению, мы потеряли много очков из-за мелких деталей, работа над которыми заняла много времени, но мы растем, - заявил Сарри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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окончен Кальяри 0:3 Лацио 3.70 3.35 2.10
06.03  14:30 Дженоа ... Эмполи 2.90 3.55 2.43
06.03  17:00 Венеция ... Сассуоло 3.50 3.15 2.29
06.03  17:00 Фиорентина ... Верона 1.91 3.90 3.85
06.03  17:00 Болонья ... Торино 2.70 3.45 2.65
06.03  20:00 Ювентус ... Специя 1.28 5.80 11.00
06.03  22:45 Наполи ... Милан 2.16 3.65 3.30
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