Сарри: «Мы уже давно хорошо играем»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри похвалил своих подопечных за успех в матче с «Кальяри» - столичная команда забила три безответных мяча после того, как не могла выиграть в двух предыдущих матчах. Впрочем, наставник «Лацио» считает, что его команда играет хорошо уже давно, даже если это не всегда отражается на результате.

- Я доволен, но если кто-то не смотрит матчи «Лацио», то мы хорошо играем с декабря, просто часто встречались с командами, которые не позволяли выиграть, командами высокого уровня. Бывает так, что результаты не соответствуют выступлениям, и тогда винят обычно выступления. К сожалению, мы потеряли много очков из-за мелких деталей, работа над которыми заняла много времени, но мы растем, - заявил Сарри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.