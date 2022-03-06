Иммобиле в шаге от рекорда

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сравнялся с рекордсменом римского клуба по голам в Серии А.

Мяч, забитый в ворота «Кальяри», стал для Иммобиле 143-м за «Лацио» в Серии А – это повторение давнего рекорда Сильвио Пиолы, который выступал за клуб с 1934 по 1943 год.

Примечательно, что Пиоле для достижения данной отметки потребовалось 227 игр, а Иммобиле – 200.

Встреча «Кальяри» – «Лацио» завершилась победой «орлов» со счётом 0:3.

32-летний Чиро Иммобиле делит первую строчку в списке бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата Италии с недавно перешедшим в «Ювентус» Душаном Влаховичем – в активе обоих по 20 голов.