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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле в шаге от рекорда

06 Марта 2022 • 01:55 Комментировать
Кальяри
0:3
Лацио
окончен

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сравнялся с рекордсменом римского клуба по голам в Серии А.

Мяч, забитый в ворота «Кальяри», стал для Иммобиле 143-м за «Лацио» в Серии А – это повторение давнего рекорда Сильвио Пиолы, который выступал за клуб с 1934 по 1943 год.

Примечательно, что Пиоле для достижения данной отметки потребовалось 227 игр, а Иммобиле – 200.

Встреча «Кальяри» – «Лацио» завершилась победой «орлов» со счётом 0:3.

32-летний Чиро Иммобиле делит первую строчку в списке бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата Италии с недавно перешедшим в «Ювентус» Душаном Влаховичем – в активе обоих по 20 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле Сильвио Пиола Душан Влахович
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окончен Кальяри 0:3 Лацио 3.70 3.35 2.10
06.03  14:30 Дженоа ... Эмполи 2.90 3.55 2.43
06.03  17:00 Венеция ... Сассуоло 3.50 3.15 2.29
06.03  17:00 Фиорентина ... Верона 1.91 3.90 3.85
06.03  17:00 Болонья ... Торино 2.70 3.45 2.65
06.03  20:00 Ювентус ... Специя 1.28 5.80 11.00
06.03  22:45 Наполи ... Милан 2.16 3.65 3.30
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