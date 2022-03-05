Миранчук включён в стартовый состав «Аталанты» на выездном матч с «Ромой»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет на поле в стартовом составе в матче 28-го тура итальянской Серии А, в котором бергамаски сыграют на выезде с «Ромой».

Для «Аталанты» и «Ромы» этот матч является без преувеличения ключевым, ведь команды занимают соответственно 5-е и 6-е места в турнирной таблице, желая подняться в топ-4, чтобы получить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Вы можете ознакомиться с полными составами на матч, а также следить за всеми событиями поединка «Рома» – «Аталанта» в прямой трансляции на сетевом издании LiveResult.Ru.