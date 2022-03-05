«Лацио» возобновляет интерес к Кепе

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага снова попал в список трансферных целей итальянского «Лацио».

Ранее «римляне» уже интересовались испанским вратарём, но до конкретики так и не дошло. Также недавно сообщалось об интересе к Кепе со стороны «Ньюкасла».

По информации Corriere dello Sport, летом «Лацио» попробует договориться с лондонским клубом об аренде Аррисабалаги. Вероятно, в сделку также войдёт опция последующего выкупа.

27-летний Кепа был куплен «Челси» у «Атлетика» летом 2018 года за 80 млн евро, но лишился места в основном составе «синих» после прихода в команду Эдуара Менди. В текущем сезоне испанец появился на поле лишь в 4 матчах английской Премьер-лиги.