Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» возобновляет интерес к Кепе

05 Марта 2022 • 19:26 Комментировать
Кальяри
...
Лацио
3.65 3.40 2.08
Через 2 ч. 2 мин.

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага снова попал в список трансферных целей итальянского «Лацио».

Ранее «римляне» уже интересовались испанским вратарём, но до конкретики так и не дошло. Также недавно сообщалось об интересе к Кепе со стороны «Ньюкасла».

По информации Corriere dello Sport, летом «Лацио» попробует договориться с лондонским клубом об аренде Аррисабалаги. Вероятно, в сделку также войдёт опция последующего выкупа.

27-летний Кепа был куплен «Челси» у «Атлетика» летом 2018 года за 80 млн евро, но лишился места в основном составе «синих» после прихода в команду Эдуара Менди. В текущем сезоне испанец появился на поле лишь в 4 матчах английской Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ньюкасл Челси Кепа Аррисабалага
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЛЬЯРИ ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Удинезе 2:1 Сампдория 1.88 3.45 4.40
Идет 28 минута Рома 0:0 Аталанта 2.60 3.40 2.70
05.03  22:45 Кальяри ... Лацио 4.40 4.00 1.77
06.03  14:30 Дженоа ... Эмполи 2.90 3.55 2.43
06.03  17:00 Венеция ... Сассуоло 3.50 3.15 2.29
06.03  17:00 Фиорентина ... Верона 1.91 3.90 3.85
06.03  17:00 Болонья ... Торино 2.70 3.45 2.65
06.03  20:00 Ювентус ... Специя 1.28 5.80 11.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
20:13 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Милан», может, и сильнее - но мы более мотивированы»
19:45 · Италия. Серия А
Миранчук включён в стартовый состав «Аталанты» на выездном матч с «Ромой»
19:30 · Италия. Серия А
«Рома» – «Аталанта»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
19:26 · Италия. Серия А
«Лацио» возобновляет интерес к Кепе
19:26 · Италия. Серия А
Одриосолу обокрали - украдена медаль за победу в Лиге чемпионов-2020
19:03 · Италия. Серия А
Кларенс Зеедорф принял ислам
18:31 · Италия. Серия А
Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на матч с «Вероной»
17:20 · Италия. Серия А
«Аталанта» может подписать нападающего «Шахтёра» Фернандо
17:16 · Италия. Серия А
Аллегри: «Нет смысла говорить о Погба»
10:50 · Италия. Серия А
Ибрагимович может появиться на поле впервые с января
09:38 · Италия. Серия А
Агент Дибалы обсудит продление контракта с «Ювентусом»
09:13 · Италия. Серия А
Бонуччи пропустит минимум неделю из-за травмы
06:43 · Италия. Серия А
Спаллетти выбран лучшим тренером февраля в Италии
01:40 · Италия. Серия А
Где смотреть матч «Рома» — «Аталанта»
00:52 · Италия. Серия А
Бонуччи пропустит минимум семь дней
Все новости
Рекомендуем