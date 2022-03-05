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Чемпионат Италии. Серия А

Одриосолу обокрали - украдена медаль за победу в Лиге чемпионов-2020

05 Марта 2022 • 19:26 Комментировать
Фиорентина
...
Верона
1.97 3.60 3.75
Через 20 ч. 18 мин.

Неприятности для испанского защитника «Фиорентины» Альваро Одриосолы - его обокрали преступники, проникшие в жилище, расположенное недалеко от строящегося «Виола Парка», будущего стадиона «Фиорентины». Как выяснилось, у Одриосолы пропали деньги, а также некоторые ценные вещи, в числе которых - медаль за победу в Лиге чемпионов сезона 2019/2020, когда он выступал еще за «Баварию».

Права на Одриосолу, напомним, принадлежат мадридскому «Реалу», в «Фиорентине» он выступает на правах аренды, сыграв в текущем сезоне уже в двадцать одном матче и записав на свой счет один забитый гол.
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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Альваро Одриосола
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