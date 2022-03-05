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Кларенс Зеедорф принял ислам

05 Марта 2022 • 19:03 Комментировать

Знаменитый в прошлом голландский футболист суринамского происхождения Кларенс Зеедорф сообщил о том, что принял ислам.

«Спасибо за все приятные сообщения в честь моего присоединения к мусульманской семье. Я рад присоединиться к множеству братьев и сестёр по всему миру. И спасибо моей прекрасной Софии, которая посвятила меня в более глубокое понимание ислама», – написал Зеедорф на своей странице в сети «Инстаграм».

При этом 45-летний спортсмен добавил, что не собирается менять имя после принятия ислама, и продолжит жить под тем именем, которое ему дали родители.

Напомним, что Кларенс Зеедорф является единственным в истории футболистом, кто выигрывал трофей Лиги чемпионов с тремя разными клубами – «Аяксом», мадридским «Реалом» и «Миланом».

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Кларенс Зеедорф
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