Кларенс Зеедорф принял ислам

Знаменитый в прошлом голландский футболист суринамского происхождения Кларенс Зеедорф сообщил о том, что принял ислам.

«Спасибо за все приятные сообщения в честь моего присоединения к мусульманской семье. Я рад присоединиться к множеству братьев и сестёр по всему миру. И спасибо моей прекрасной Софии, которая посвятила меня в более глубокое понимание ислама», – написал Зеедорф на своей странице в сети «Инстаграм».

При этом 45-летний спортсмен добавил, что не собирается менять имя после принятия ислама, и продолжит жить под тем именем, которое ему дали родители.

Напомним, что Кларенс Зеедорф является единственным в истории футболистом, кто выигрывал трофей Лиги чемпионов с тремя разными клубами – «Аяксом», мадридским «Реалом» и «Миланом».