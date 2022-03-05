Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на матч с «Вероной»

Российский нападающий Александр Кокорин, который скоро отпразднует своё 31-летние, вошёл в заявку «Фиорентины» на матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором флорентийцы сыграют на своём поле с «Вероной». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

В нынешнем сезоне Кокорин практически не получал игрового времени в своём клубе. Во всех турнирах он сыграл только 6 матчей, преимущественно выходя на замену в концовке, и ещё не успел отметиться результативными действиями.

Матч «Фиорентина» – «Верона» будет сыгран завтра, 6 марта, в 17:00 по московскому времени. Команды соседствуют в турнирной таблице, занимая соответственно 8-е и 9-е места.