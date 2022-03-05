«Аталанта» может подписать нападающего «Шахтёра» Фернандо

Итальянская «Аталанта» всерьёз заинтересовалась подписанием нападающего донецкого «Шахтёра» бразильцем Фернандо. Об этом сообщает портал StopAndGoal.

23-летний бразилец заинтересован в том, чтобы как можно скорее сменить клубную прописку по причине введённого на Украине военного положения. «Шахтёр» надеется выручить за своего футболиста, по крайней мере, 5 миллионов евро.

Действующий контракт Фернандо с «Шахтёром» рассчитан до лета 2024 года. Клуб вряд ли будет пытаться сохранить игрока в своих рядах, так как украинская Премьер-лига в настоящее время прервана на неопределённый срок.