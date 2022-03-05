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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Нет смысла говорить о Погба»

05 Марта 2022 • 17:16 Комментировать
Кальяри
...
Лацио
3.65 3.40 2.08
Через 3 ч. 44 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о возможном возвращении Поля Погба в туринский клуб.

Итальянский специалист заявил, что сейчас не время говорить о трансферах.

«Нет смысла говорить о нем. Поль играет за «Манчестер Юнайтед», и я понятия не имею, что он собирается делать в будущем, — приводит слова Аллегри Фабрицио Романо.

При этом Аллегри не стал отрицать, что у него были прекрасные отношения с французским полузащитником в период их совместной работы.

Напомним, что ранее Погба уже выступал за «Ювентус». С туринским клубом футболист четыре раза выигрывал итальянскую Серию А и один раз доходил до финала Лиги чемпионов. Однако уже через два сезона он перешел в «Манчестер Юнайтед», за который выступает до сих пор.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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