Аллегри: «Нет смысла говорить о Погба»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о возможном возвращении Поля Погба в туринский клуб.

Итальянский специалист заявил, что сейчас не время говорить о трансферах.

«Нет смысла говорить о нем. Поль играет за «Манчестер Юнайтед», и я понятия не имею, что он собирается делать в будущем, — приводит слова Аллегри Фабрицио Романо.

При этом Аллегри не стал отрицать, что у него были прекрасные отношения с французским полузащитником в период их совместной работы.

Напомним, что ранее Погба уже выступал за «Ювентус». С туринским клубом футболист четыре раза выигрывал итальянскую Серию А и один раз доходил до финала Лиги чемпионов. Однако уже через два сезона он перешел в «Манчестер Юнайтед», за который выступает до сих пор.