Ибрагимович может появиться на поле впервые с января

40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович может появиться на поле впервые с 23 января. Об этом сообщает Football Italia.

Перед встречей 28-го тура итальянского чемпионата с «Наполи» шведский футболист тренировался по индивидуальной программе. Сейчас возрастной футболист упорной работает и делает все возможное для того, чтобы как можно скорее вернуться в строй.

Швед не выходил на поле в составе «Милана» с 23 января из-за полученной травмы.

Пока неизвестно, появится ли он на поле в матче с «Наполи», однако такую возможность тренерский штаб итальянского клуба рассматривает.