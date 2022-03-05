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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович может появиться на поле впервые с января

05 Марта 2022 • 10:50 Комментировать

40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович может появиться на поле впервые с 23 января. Об этом сообщает Football Italia.

Перед встречей 28-го тура итальянского чемпионата с «Наполи» шведский футболист тренировался по индивидуальной программе. Сейчас возрастной футболист упорной работает и делает все возможное для того, чтобы как можно скорее вернуться в строй.

Швед не выходил на поле в составе «Милана» с 23 января из-за полученной травмы.

Пока неизвестно, появится ли он на поле в матче с «Наполи», однако такую возможность тренерский штаб итальянского клуба рассматривает.


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Интер Милан Златан Ибрагимович
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