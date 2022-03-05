Агент Дибалы обсудит продление контракта с «Ювентусом»

Хорхе Антун, представляющий интересы Пауло Дибалы, прилетел в Турин. Он обсудит с представителями команды возможность продления контракта футболиста.

Как сообщает журналист Николо Скира, в ближайшее время стороны приступят к обсуждению вопроса.

Напомним, что 28-летний аргентинский нападающий «Ювентуса» по контракту должен выступать за команду до лета 2022 года. После этого он сможет на правах свободного агента сменить клубную прописку.

Туринцы заинтересованы в том, чтобы оставить игрока в составе. По новому контракту ему хотят предложить зарплату в размере восьми миллионов евро за сезон с дополнительными выплатами в два-три миллиона в виде бонусов.