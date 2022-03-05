Бонуччи пропустит минимум неделю из-за травмы

34-летний защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил повреждение и выбыл из состава команды. Информацию об этом публикует Sky Sport Italia.

Во время матча с «Эмполи» Бонуччи пожаловался на серьезный дискомфорт. Из-за этого футболист пропустил матч с «Фиорентиной».

Позднее Бонуччи прошел медицинское обследование, в результате которого стало известно, что у футболиста камбаловидной мышцы левой ноги.

По предварительным оценкам врачей, защитник не сможет выходить на поле как минимум неделю. Учитывая возраст футболиста, на восстановление от повреждения ему может потребоваться больше времени.